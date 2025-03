Ilrestodelcarlino.it - Corinaldo dedica la primavera 2025 all'importanza del ruolo della donna

In occasioneGiornata internazionaleha dato il via alla “delle Donne”, un’iniziativa che conferma l’impegno dell’amministrazione comunale sulle tematiche di genere. L’assessora alle Pari Opportunità, Mirka Simonetti, ha sottolineato l’dell’8 marzo come momento di celebrazione delle conquiste femminili e di riflessione sulle discriminazioni ancora presenti. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Centro Studi Internazionali Santa Maria Goretti e l’UNITRE, propone un programma culturale articolato iniziato il 7 marzo e che prosegue fino 10 maggio, con appuntamenti pensati per sensibilizzare la comunità attraverso arte, letteratura, musica e incontri tematici. Tra gli eventi principali, si segnalano la conferenza su L’arte come strumento di emancipazione femminile, il concerto “Lacantata dai Beatles”, presentazioni di libri e una rassegna teatrale.