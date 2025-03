Udinetoday.it - Cori e fumogeni dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto

Leggi su Udinetoday.it

“Sollecitare le parti datoriali a sedere al tavolo della trattativa per rispettare le regole di(ilnazionale è scaduto il 30 giugno dello scorso anno) e le richieste dei lavoratori, considerando con ilnazionale è uno strumento indispensabile non solo per dare.