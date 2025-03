Ilrestodelcarlino.it - Coppia di ladri denunciata dopo l’alert dei negozianti

Civitanova, 28 marzo 2025 – Sorpresi a rubare un giubbetto nel negozio Ultramilk, sono stati denunciati un 29enne e una 30enne. Sono stati subito fermati dagli agenti della polizia locale, grazie alle segnalazioni dei commercianti dell’associazione Centriamo. Nel pomeriggio dell’altroieri, i commercianti hanno nuovamente segnalato agli agenti della polizia locale la presenza dei due magrebini, che nei giorni scorsi erano stati identificati e denunciati per inottemperanza al foglio di via obbligatorio. Lasi aggirava per le vie del corso e la loro presenza ha destato subito un grande allarme tra i commercianti, proprio perché notoriamente i due sono dediti ai furti all’interno di esercizi commerciali.lo scambio di messaggi trae agenti, nel giro di un’ora i due sono stati fermati dalle pattuglie.