Ilgiorno.it - Coppa Valtellina, il rally torna nel circuito nazionale

Leggi su Ilgiorno.it

Unasuperlativa quella presentata ufficialmente qualche giorno fa all’Hotel Tremoggia di Chiesa in Valmalenco e che si terrà il 26 e il 27 aprile. La rassegna è organizzata dall’Automobile Club Sondrio grazie al sostegno di tanti partner. L’evento rappresenterà il primo appuntamento stagionale del Trofeo italianoasfalto – girone B e delladi Zona 3 con coefficiente 1.5, motivo di grande orgoglio per l’intero comitato organizzatore, come sottolineato dal presidente di Ac Sondrio Andrea Mariani e dal direttore Roberto Conforti. Si tratta infatti di un ritorno all’interno dela 40 anni dalla prima volta, datata settembre 1985. La prima vettura scatterà da Chiesa sabato 26 aprile alle 15.41 nella scenografica Piazza SS. Giacomo e Filippo, confermata per il secondo anno consecutivo come sede di partenza e arrivo del