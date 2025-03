Bolognatoday.it - Convitti, collegi e appartamenti: dove sono e quanto costano gli studentati della Chiesa

Leggi su Bolognatoday.it

Mentre il numero di iscritti all’Alma Mater aumenta, l’emergenza abitativa non demorde e i prezzi degli affitti continuano ad aumentare. A Bologna una stanza costa in media 506 euro al mese, un prezzo che in Italia è secondo solo a Milano, e che ha visto un aumento del 5% solo nell’ultimo anno.