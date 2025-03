Linkiesta.it - Conversazioni con i disegnetti, e il delirio dei genitori coetanei dei figli

Leggi su Linkiesta.it

A quanto pare tocca parlare di nuovo dei, ufficialmente codice comunicativo della classe dirigente dopo che le risposte a «stiamo bombardando lo Yemen», nella chat più pazza del mondo, si sono differenziate tra quello che ha mandato il pugno e la bandiera e il fuoco, e quello che ha risposto con le mani in preghiera, il bicipite flesso, e due bandierine (presto i costituzionalisti al lavoro: mandare ben duedi bandiera nella chat di guerra ti rende doppiamente patriottico?).Mi ricredo quasi sempre su tutto, ma in tre giorni non mi sono ricreduta su ciò che scrivevo inizialmente a proposito della chat più pazza del mondo: all’infantilizzazione degli adulti di questo secolo, e quindi anche della classe dirigente di questo secolo, mi sono arresa da un bel pezzo. Francesco Cundari ha scritto che lui resiste, e quindi vorrei qui spiegargli perché resistance is futile, che è una frase che viene da un film di astronavi, quindi come adultità dei riferimenti stiamo dalle parti dei(adesso arrivano quelli che mi parlano di Carlo Fruttero e degli Urania: l’infantilismo pazienza, ma alla noia e alla prevedibilità non mi rassegnerò mai).