Contrordine il caffè specialty non esiste! Tutti i buchi normativi intorno alla tazzina di qualità

Ebbene si, è arrivato il momento di dirlo. In un mondo in cui la cultura di prodotto è diventata parte essenziale del racconto e dell’esperienza di degustazione, crediamo sia il momento di fare chiarezza sul significato della parolae di contingentare il suo significato, sistemandolo nel suo ambito di riferimento.Cosa vuol dire e come nasce la parolaIl termineCoffee è stato utilizzato per la prima volta nel 1974 da Ema Knutsenl, un’esperta del settore del, in un articolo pubblicato sulla rivista Tea & Coffee Trade Journal, per descrivere icon profili di flavour distintivi, coltivati in microclimi particolari e caratterizzati da unasuperiore rispetto aicommerciali. Da allora, la definizione disi è evoluta grazie anche a un protocollo di classificazione deglimesso a punto dCoffee Association.