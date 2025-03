Brindisireport.it - Controlli sul territorio: un arresto per droga e chiusa sala scommesse illegale

CELLINO SAN MARCO – Nella serata di ieri, giovedì 27 marzo, un giovane è stato arrestato in flagranza dalla squadra mobile di Brindisi perché in possesso di diversi tipi di. Nella stessa località, è stata disposta la chiusura di un esercizio commerciale, sanzionato per 15.000 euro per la.