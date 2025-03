Ilrestodelcarlino.it - Controlli a tappeto della Polstrada. Due camionisti al volante ubriachi

Nel corso dell’ultima settimana, il Comando Polizia Stradale di Reggio Emilia ha effettuato un’intensa attività di controllo stradale, che ha portato alla verifica di circa 200 autoveicoli, autotrasporti merci e persone. Particolare attenzione è stata dedicata alla guida sicura e al rispetto delle norme del codicestrada. Tra i conducenti sanzionati per guida in stato di ebbrezza, due sono risultati essere autotrasportatori, fermati nel corsoprima mattina. Entrambi sono stati trovati positivi ai, nonostante per questa categoria professionale il limite alcolico consentito sia pari a zero. Questo fatto rappresenta un comportamento particolarmente grave, considerato il rischio aggiuntivo che tali violazioni comportano per la sicurezza stradale. Durante i, 160 conducenti sono stati sottoposti a test con etilometro per la verifica dello stato di ebbrezza alcolica.