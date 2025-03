Iltempo.it - Contrasto ai diplomifici, reclutamento docenti, diritto allo studio, ok del CdM al decreto-legge

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ilPNRR con una serie di misure strategiche per la scuola. Ilprevede, per contrastare il fenomeno deiche in un anno ha fatto registrare un incremento delle revoche della parità del 10%, il divieto di costituire più di una classe quinta collaterale, l'impossibilità per le scuole di avviare le iscrizioni prima di essere autorizzate, l'obbligo dell'adozione del registro elettronico. Si prevede, inoltre, che lo studente possa sostenere, nello stesso anno scolastico, gli esami di idoneità al massimo per i due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. “Stiamo tutelando i nostri giovani e assicurando che i diplomi rilasciati dalle scuole siano sinonimo di reale preparazione e competenza.