Anteprima24.it - Contrada Gran Potenza, residenti arrabbiati e abbandonati: “Chiediamo intervento immediato”

Tempo di lettura: 2 minutiLa strada è dissestata, ai limiti della percorribilità ed è molto pericolosa per gli automobilisti, ma è anche l’unica via di accesso a numerose abitazioni sparse e così irichiedono interventi immediati al Comune di Benevento. Parliamo della, la collina che domina la vallata del fiume Sabato e la popolosa area all’ingresso della città sulla via Appia. La zona è servita da una strada che corre parallela a quella che conduce poi ad uno dei centri commerciali della città di Benevento al rione Libertà, ma le sue condizioni sono, a dirla tutta, disastrose.Ihanno chiamato la nostra Redazione per denunciare lo stato attuale dell’arteria estesa su circa 800 metri che, a causa anche delle piogge, presenta innumerevoli avvallamenti, fossi, sconnessioni etc.