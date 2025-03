Salernotoday.it - Conti granata, il campionato invisibile: altri 10 milioni per finire la stagione

Leggi su Salernotoday.it

Non c'è spazio per i "se" i "ma" e i "forse", quando si tratta di fare i. con i. Patron Iervolino, impegnato in questi giorni negli States, si accinge a effettuare un ultimo esborso: immissione di 10nelle casse della Salernitana per completare la. Allo stadio.