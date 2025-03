Calciomercato.it - Conte via, ancora in Serie A: spunta la clausola

Leggi su Calciomercato.it

Antonioin maniera inattesa può seriamente salutare il Napoli restando peròinA per la prossima stagione.unache può cambiare gli scenari in maniera importante e radicale.E’ il classico allenatore che, per il rendimento che riesce a garantire per i calciatori che allena e che ha a disposizione, qualunque squadra vorrebbe avere in panchina. Entra dentro la testa dei calciatori e le sue idee tattiche gli permettono poi di realizzare delle imprese che sono in altri casi difficili anche solo da immaginare. In tal senso, il Napoli se lo sta godendo ma le voci che arrivano ultimamente non possono non destare più di qualche timore. Sono sempre di più, infatti, i grandi club che stanno facendo la corte all’ex tecnico di Juventus e Chelsea.via dal Napoli, arriva la svolta:la(Calciomercato.