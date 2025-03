Iltempo.it - Conte si attacca alla tiktoker di Roccaraso per riempire la piazza

Daa Roma, aladi Giuseppeci proverà la tiktokr Rita De Crescenzo. "Stop alle armi, il 5 aprile ci sarò io a Roma, a fare una grande manifestazione, Io 'nnanze a tutt' cu 'o striscione e tutt' quant' arrete a me", è l'endorsement, a sorpresa, per il corteo romano del M5s di sabato prossimo contro il riarmo che arriva dall'influencer artefice del pienone di turisti partenopei sulle montagne di, tra gennaio e febbraio scorsi. L'invito di De Crescenzo, che può contare su una 'potenza di fuoco' da 1 milione e mezzo di followers, però, non fa cenno né ai Cinque Stelle, né tantomeno al loro leader Giuseppe. "Ci saranno tutti gli sportivi, i più famosi d'Italia.", continua. Nel video si vede, in piccolo, la scritta 'Basta soldi per le armi', con il logo del Centro Sportivo Libertas.