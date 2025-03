Juventusnews24.com - Conte Juve: cosa c’è di vero dietro alle voci sull’allenatore. Realtà o no sul ritorno in panchina in estate? L’ultima rivelazione

di RedazionentusNews24: verità o nosull’natore? Eccofiltra sulininNel suo editoriale su Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato della situazione inper la: dal presente, Igor Tudor, al possibile futuro bianconero, Antonio. Le sue parole.PAROLE – «La puntata successiva a quanto abbiamo raccontato la scorsa settimana in merito alla situazione dellantus, si è portataconferme eloquenti rispetto allo scenario tracciato. Tudor come soluzione ponte, anche al netto delle dichiarazioni di Cristiano Giuntoli e delle ipotesi di progetto ad ampio raggio che i bianconeri vorrebbero affidare a qualcun altro.Il nome diè un’ipotesi che metterebbe quasi tutti d’accordo, ma che si andrebbe inevitabilmente a scontrare con quel contratto siglato meno di un anno fa con il Napoli al cospetto di un De Laurentiis che diverrebbe automaticamente un interlocutore più che mai ostico, vista la lecita e legittima volontà di non volersi vedere sottratto l’artefice principale della stagione meravigliosa e remunerativa che i partenopei stanno mettendo in piedi.