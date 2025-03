Juventusnews24.com - Conte Juve, Brambati svela: «Per tornare ad alti livelli bisogna prendere lui. Quando Giuntoli ha contattato Thiago Motta, Antonio era libero ma gli è stato risposto che…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24il retroscena sull’allenatore del Napoli e la situazione sulla panchina bianconera: le paroleMassimoha analizzato a Radio Capri la situazione sulla panchina dellasoffermandosi in particolare sul futuro di, allenatore del Napoli.PAROLE – «? Dico che lantus devedaè andato via Massimiliano Allegri la prima volta. Sono anni che dico che peradl’unico fuoriclasse che c’è:. Per l’ennesima volta eraperchéhaera ancora sul mercato, ma gli è: “Abbiamo altre idee”».Leggi suntusnews24.com