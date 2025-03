Spazionapoli.it - Conte e il “segreto” per lo Scudetto: cosa deve aiutare il Napoli

Ilè ancora in piena lotta per la vittoria del campionato di Serie A: Antonioha dalla sua un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo in questa fase decisiva di stagione.Nove partite e altri ventisette punti in palio per capire chi, alla fine, riuscirà a portarsi a casa lo. Archiviata la quarta e ultima sosta di stagione per la Nazionale, si schiude il sipario all’ultima parte del campionato, con Inter eche sono uno di fronte all’altra, a distanza, per la vittoria del Tricolore. Contro il Milan, per gli azzurri sarà già un appuntamento potenzialmente decisivo, con la speranza che possa interrompersi il filotto negativo che da anni aleggia sul Diego Armando Maradona nei precedenti contro i rossoneri.Tuttavia, nessun impegno di queste nuove sfide che restano da qui alla fine va trascurato, motivo per cui si va a caccia di ogni singolo dettaglio che possa fare la differenza rispetto alla concorrenza.