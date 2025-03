Consiglio Comunale 27 marzo, il Rapporto annuale della giunta per il 2024

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 282025 –27, ilper ilLa relazione del sindaco Alessandro Ghinelli Ilè stato un anno di intenso lavoro per l'Amministrazione, accompagnato dalle celebrazioni dedicate al 450° anniversariomorte di Giorgio Vasari, al quale a partire dal mese di maggio è stato dedicato un ricco calendario di eventi culminati nella grande mostra internazionale “Vasari Il Teatro delle Virtù” allestita nella Galleriad’Arte Contemporanea e alla sala Sant’Ignazio: con un ospite d’eccezione, il bronzo etruscoChimera, tornata in città a fare da custode alle oltre 100 opere esposte. “Arezzo La Città di Vasari” è il logo che ha identificato l’intero calendario di appuntamenti diffusi che hanno contribuito in maniera determinante a consolidare l’immagine di Arezzo come città attrattiva per un numero sempre crescente di visitatori.