Lanazione.it - Consiglio Comunale 27 marzo, comunità energetica e pratiche urbanistiche

Arezzo, 282025 –27Sulla primaaretina solidale è intervenuta una modifica statutaria “resasi necessaria – ha sottolineato l’assessore Marco Sacchetti – per il sopraggiungere di adeguamenti e disposizioni normative che hanno comportato la revisione degli atti costitutivi contenuti nella precedente delibera consiliare del giugno 2023. Noi continuiamo a credere in questa che è un’opportunità a costo zero per condividere i consumi. Il territorio aretino sarà coinvolto nei prossimi anni da importanti investimenti in impianti fotovoltaici a terra e il rischio insito in questo che di fatto si configura come consumo di suolo è che non ci siano ritorni utili per il territorio. Lapuò dunque diventare lo strumento per intraprendere un’interlocuzione con gli investitori per far sì che la suddettapossa beneficiare di parte dell’energia elettrica prodotta con il fotovoltaico”.