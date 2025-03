Lopinionista.it - ‘Coniglio Caos’, dal 29 marzo su RaiPlay Sound il podcast che ancora una volta fa ruggire il coniglio

ROMA – Arriva sudal prossimo 29, iloriginal targato Rai Radio2, nuova costola dell’ormai storico programma radiofonico “Il ruggito del’’, con Antonello Dose e Marco Presta, che quest’anno festeggia la sua trentesima edizione. Un nuovo appuntamento settimanale in cui i due conduttori condivideranno le loro riflessioni su mode, abitudini, piccoli vizi e rare virtù che la nostra epoca ci propone.Si parlerà di molti aspetti del vivere quotidiano, dall’indiscriminato utilizzo dell’auto-tune nelle esibizioni musicali alla tragica estinzione della freccia (intesa come indicatore di direzione) nel traffico delle grandi città italiane, dall’uso patologico dello smartphone al culto del benessere, fino alla grande trasformazione che il romanticismo nella vita di coppia ha subito in questi ultimi venti anni.