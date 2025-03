Ilfattoquotidiano.it - “Condotta indecente”: indagati Mbappé, Vinícius e altri due calciatori del Real Madrid. Squalifica in Champions?

Quattro giocatori del, tra cui KylianJúnior, sonoper presunta ‘‘ durante la partita diLeague contro l’Atleticodel Wanda Metropolitano. Lo ha reso noto la Uefa, spiegando di aver nominato un ispettore disciplinare per esaminare le accuse non specificate durante la partita degli ottavi di finale del 12 marzo. Il caso coinvolge, oltre al fuoriclasse francese e la superstar brasiliana, anche Antonio Rüdiger e Dani Ceballos.Forse Clarence Seedorf aveva visto bene. Nel post partita della sfida diLeague, l’ex calciatore disse ai microfoni di Prime Video: “Ho visto gesti che non mi sono piaciuti, cose che qui non posso raccontare”. La squadra di Carlo Ancelotti è passata ai quarti di finale soltanto ai calci di rigore dopo che l’Atletico ha vinto il match di ritorno per 1-0, pareggiando il punteggio complessivo sul 2-2.