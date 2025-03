Metropolitanmagazine.it - Condannato in appello il bidello che palpeggiò una studentessa: era stato assolto in primo grado con una sentenza shock

La Corte d’haa due anni di reclusione Antonio Avola, ilche, nell’aprile 2022, aveva palpeggiato i glutei di unadi diciassette anni mentre questa stava salendo le scale. La ragazza si era girata di scatto e lo aveva visto con chiarezza dietro di lei. L’uomo di sessantotto anni, attualmente in pensione, all’epoca dei fatti era ancora in servizio presso l’Istituto Cine Tv Roberto Rossellini di Roma. Ad accendere numerose polemiche era stata la controversadi, che avevaAvola dalle accuse di violenza sessuale poiché la sua palpata si era protratta per pochi secondi. La decisione dei giudici parlava di un “gesto maldestro”, più che di un atto intenzionale, della durata di «una manciata di secondi, senza alcun indugio nel toccamento».