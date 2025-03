Dayitalianews.com - Condannata la direttrice delle struttura e l’automobilista per l’incidente che ha coinvolto la bimba di 18 mesi travolta da un’auto mentre gattonava fuori dall’asilo nido a Velletri

Due anni e seialladel, un anno alla donna alla guida: la Corte riconferma la responsabilità nel dramma che ha segnato per sempre la vita della piccolaDue anni e seia Francesca Rocca, un anno a Chiara Colonnelli: così ha deciso la Corte d’Appello, confermando le pene inflitte in primo grado per il tragico incidente del 7 agosto 2018, in cui la piccola Lavinia Montebove, di appena 16, è stata investita daall’interno del parcheggio del“La Fattoria di mamma Cocca” a, riportando lesioni così gravi da ridurla in stato vegetativo permanente.La ricostruzione della tragediaDurante l’udienza, il procuratore generale Carlo Paolella ha ripercorso con precisione ogni istante di quel giorno, dipingendo uno scenario drammatico e colmo di negligenze.