Agi.it - Conclusi i lavori giubilari: ecco la nuova Piazza San Giovanni

AGI - LaSanin Laterano è pronta. In tutto, è stata riqualificata un'area di quindicimila metri quadri in cui sono presenti duemila mq di verde, sono stati riposizionati circa 320mila sanpietrini e 80mila lastre di pietra. Sullapavimentazione spiccano 12 fontane a raso dotate di illuminazione in grado di effettuare giochi d'acqua. Sotto lacorrono 2000 metri di tubi per l'acqua, 1400 metri di tubi termoplastici e sono presenti 3 vasche di accumulo per il ricircolo e il riuso dell'acqua. Unadalle linee essenziali, costruita con pietre tipiche di Roma, che nasconde al di sotto impianti tecnologici moderni. Un connubio che integra la storia e il futuro della Città Eterna per ridonare a uno dei luoghi più importanti della Capitale bellezza e vivibilità.