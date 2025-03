Baritoday.it - Concerto-spettacolo “Note di Luce - La felicità nella musica d’autore italiana” a Conversano

Leggi su Baritoday.it

Sabato 29 marzo alle ore 21:00 a Casa delle Arti (via Donato Jaia, 14 -- BA) va in scena ildi- La”, di e con la cantautrice barese. Non soloma una narrazione autentica e profonda. La dolcezza e.