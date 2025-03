It.insideover.com - Con Kirsty Coventry l’Africa sale sul tetto del Comitato Olimpico Internazionale

Il 20 marzo 2025 l’ex nuotatriceè stata eletta presidente del Cio, il. A lei, nel corso della sessione svoltasi in Grecia, sono andati i voti di 49 delegati su 97 votanti. Ha così raggiunto il quorum, fissato proprio a 49, al primo turno e ha sbaragliato la concorrenza. Non una sorpresa:era appoggiata dall’uscente Tomas Bach, in carica dal 2013 e nominato al termine della sessione “presidente onorario a vita”. L’elezione disegna, in un solo colpo, due prime volte importanti: si tratta della prima donna a diventare presidente del Cio, così come si tratta del primo delegato africano in assoluto a sedere sulla poltrona più alta dello sport mondiale.infatti è nata nello Zimbabwe da una famiglia di origine inglese e, nonostante si sia formata sportivamente negli Usa, ha sempre gareggiato (e vinto) con le insegne del Paese africano.