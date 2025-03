Linkiesta.it - Con i dazi di Trump, ci guadagnano le società di noleggio auto

Leggi su Linkiesta.it

La preoccupazione per i nuovidel 25 per cento sulle importazioni dinegli Stati Uniti annunciati dal presidente americano Donaldhanno mandato in profondo rosso i titoli dei principali marchi dell’motive sia americani che europei. Ma nella «più stupida guerra commerciale della storia», come l’ha definita il Wall Street Journal, c’è chi ci guadagna. Soprattutto ledi.Se ci si aspettava che a festeggiare fossero soprattutto Tesla o Ford, la realtà – come mostra una analisi di eToro – è che la Borsa ha guardato altrove. Verso un settore che, in apparenza, avrebbe poco a che fare con la manifattura, ma che però possiede l’asset del contendere: ovvero le. Hertz ha segnato un +22,6 per cento e Avis +20,5 per cento. Le due compagnie, tra i principali player dela livello globale, non producono, ma le possiedono.