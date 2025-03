Juventusnews24.com - Comuzzo Juve: si inserisce un’altra big italiana per il difensore! Aumenta la concorrenza per l’estate, ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24bigsulle tracce deldella Fiorentina!laper, tutti i dettagliSecondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport,lanei confronti di Pietrodella Fiorentina che piace anche al calciomercato. In questo senso va segnalato il forte interesse del Milan per il giovane calciatore viola, che lo scorso gennaio è stato molto vicino al Napoli. Al momento il ragazzo non rappresenta una priorità ma se ci saranno le condizioni giuste i rossoneri ci proveranno fino in fondo.Leggi suntusnews24.com