Lettera43.it - Comunicazioni postali errate dall’Agenzia delle Entrate: cos’è successo

Leggi su Lettera43.it

Il 26 marzo l’Agenziaha diffuso un comunicato ufficiale per scusarsi con i contribuenti a seguito di errori contenuti in alcuneinviate tra il 19 e il 21 marzo 2025. L’errore, secondo quanto riferito, non è dipeso, ma dalla società appaltatrice incaricata della stampa, imbustamento e consegna della corrispondenza.In cosa consistono ledell’AgenziaSede Agenzia(Imagoeconomica).L’inconveniente ha comportato l’invio di atti fiscali con dati errati, generando possibili disagi per i destinatari. L’Agenziainvita quindi i contribuenti che hanno ricevutoanomale a non tenerne conto e a cestinarle. Per qualsiasi dubbio, gli interessati possono contattare gli uffici competenti, i cui recapiti sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia.