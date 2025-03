Anteprima24.it - Comune di Napoli, PD: “No al trasferimento di dipendenti ANM”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ieri in un incontro con l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Eduardo Cosenza e il Direttore Generale dell’ANM (Azienda Napoletana Mobilità) Francesco Favo abbiamo ribadito la ferma opposizione come Partito Democratico che non bisogna effettuare nessundiad altre aziende riguardo il lotto 4. Si tratta di una scelta fatta nel lontano 2017 da precedenti amministrazioni che non ci vede per niente favorevoli, soprattutto per la tutela dei diritti dei lavoratori. Per noi è fondamentale che i trasporti locali siano gestiti da una società in house. Per questo abbiamo proposto soluzioni affinché ANM sia rafforzata dal punto di vista economico e nei servizi, così da mantenere la società di proprietà pubblica. In quest’ottica, riteniamo prioritario anticipare il più possibile l’uscita dalla procedura concordataria per garantire una maggiore stabilità finanziaria.