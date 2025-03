Internews24.com - Compleanno Pavard, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 29 anni – FOTO

di Redazione, ilper i29. Ecco il pensiero del club nerazzurro al difensore franceseGiornata speciale in casa Inter per Benjamin, che oggi compie e festeggia i29. Ecco ilufficiale del club nerazzurro. Tanti auguri Benji:Buon, Benjamin ???#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) March 27, 2025 BuonBenjamin! Oggi il difensore francese compie 29. Arrivato all’Inter nell’estate 2023, Benjamin festeggia il suo secondoin maglia nerazzurra. Il difensore francese sta contribuendo a difendere i colori nerazzurri grazie alla sua esperienza e a prestazioni di livello. In questa stagione ha collezionato 30 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Con la magliaha conquistato lo Scudetto della Seconda Stella e una Supercoppa Italiana.