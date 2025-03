Inter-news.it - Compagnoni esorta Inzaghi: «Ricordate Mourinho, faccia una cosa!»

Maurizio, intervenuto in diretta a Sky Sport, ha analizzato il difficile calendario, pieno di impegni importanti, che avrà l’Inter nel mese di aprile.ha poi parlato del possibile Treble nerazzurro.CALENDARIO – Maurizioha parlato dagli studi di Sky Sport del calendario impegnativo che attende l’Inter nel prossimo mese: «Nerazzurri attesi da un vero tour de force ad aprile, oltre agli impegni di campionato ci saranno le sfide in Coppa Italia contro il Milan e le due di Champions contro il Bayern Monaco, di conseguenza il calendario è terribile. Però l’Inter l’affronta in un momento in cui sta bene atleticamente, mentalmente, moralmente. È chiaro che qualche rotazionedovrà farla, inevitabilmente. Altrimenti c’è il rischio di arrivare senza benzina a fine aprile».