Sololaroma.it - Como-Empoli, il pronostico di Serie A: gara salvezza da Under

Leggi su Sololaroma.it

Dopo le due settimane di sosta, finalmente tornano protagonisti i vari campionati nazionali in giro per l’Europa. Domani, sabato 30 marzo, avrà inizio la trentesima giornata diA: due i match in programma alle ore 15:00, tra cui quello traedallo stadio Giuseppe Sinigaglia. I padroni di casa partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.72, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 3.30 e 5.60.Come arrivano al matchedNonostante alcune prestazioni di livello, anche contro le big del campionato, ilnon può ancora considerarsi salvo e necessita dei tre punti in questo scontro diretto per alleggerire le pressioni della classifica, dove occupano la tredicesima posizione con 29 punti, a +7 dalla zona rossa.