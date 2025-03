Ilgiorno.it - Como, archistar e intellettuali da tutto il mondo contro il nuovo stadio Sinigaglia: tutelare l’area, è un museo a cielo aperto

– Questo progetto non s’ha da fare. Parola di oltre 100 personalità dailtra architetti, docenti eche hanno scritto una lettera al1907 e all’amministrazione comunale per chiedere di accantonare l’dea del. “Si invita la società calcistica1907 con l’amministrazione comunale ad abbandonare in autotutela il progetto proposto di trasformazione dello”. L’appello, scritto in italiano e in inglese , è firmato da 1 11 architetti e studiosi di 11 Paesi del, dall’Australia agli Stati Uniti passando per il Sudamerica e l’Europa. Tra i nomi figurano Daniel Libeskind, Aaron Betsky, Rafael Moneo, Angelo Torricelli, Alessandro De Magistri, Stefano Zecchi e Attilio Terragni. Oltre che al Comune die alla società calcistica di proprietà del miliardario indonesiano Mirwan Suwarso, la petizione è stata inviata per conoscenza anche al ministero della Cultura e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.