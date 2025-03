Cultweb.it - Come si misura la potenza di un terremoto? Ecco le differenze tra tutte le scale

re ladi unè fondamentale per comprenderne l’impatto e adottare misure di sicurezza adeguate,sta avvenendo in queste ore in Birmania colpita da due devastanti eventi di intensità 7.7. Esistono diversesismiche, ognuna con caratteristiche specifiche. Le principali sono la scala Richter, la scala di magnitudo momento (Mw) e la scala Mercalli.Scala Richter: la primadella magnitudoLa scala Richter, sviluppata nel 1935 dal sismologo Charles Richter, esprime la magnitudo di unin base all’ampiezza delle onde sismiche registrate dai sismografi.È una scala logaritmica: un aumento di un punto corrisponde a un’energia rilasciata circa 32 volte maggiore.Era inizialmente tarata per eventi locali (California) e perde precisione per terremoti di grande intensità o lontani.