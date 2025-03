Nerdpool.it - Come si collega Daredevil: Born Again a Ms. Marvel?

Leggi su Nerdpool.it

si è costantemente affermatacomponente fondamentale delCinematic Universe, nonostante il suo focus più grintoso e di strada. Sebbene la serie si occupi principalmente del viaggio personale di Matt Murdock (Charlie Cox) dopo il ritiro dae dell’ascesa politica di Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) per diventare sindaco di New York, lo show non ha esitato a riconoscere il più ampio universoin cui vive. Confermando che Spider-Man continua i suoi eroismi di quartiere dopo No Way Home e riconoscendo la consapevolezza generale del pubblico sugli Skrull dopo Secret Invasion,ricorda sottilmente agli spettatori che questo angolo di Hell’s Kitchen esiste nello stesso mondo delle minacce cosmiche e delle avventure multiversali. L’episodio 5 diapprofondisce queste connessionindosi direttamente a uno dei nuovi eroi, Kamala Khan (Iman Vellani).