Come sarà la prima Juventus di Tudor | Kalulu inedito Vlahovic con Kolo Muani e il rischio con Koopmeiners | Primapagina

2025-03-27 23:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:Getty e Calciomercato.com Gabriele Stragapede 3 ore fa 4 Ladi Igorsi prepara a scendere in campo in vista della sfida casalinga che la vedrà contrapposta contro il Genoa di un altro ex della formazione bianconeraPatrick Vieira.una sfida determinante quella che andrà in scena all’Allianz Stadium, visto che la Vecchia Signora (della sosta) arriva da due pesanti sconfitte patite contro Atalanta e Fiorentina, due match che hanno inciso per il cambio di guida tecnica e l’allontanamento di Thiago Motta dalla panchina piemontese.