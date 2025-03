Lettera43.it - Come ottenere la cittadinanza italiana: cosa prevede il decreto legge approvato dal Cdm

Il Consiglio dei ministri haun nuovoche introduce significative modifiche alle norme sulla, mantenendo il principio dello ius sanguinis ma ponendo limiti più restrittivi per i discendenti nati all’estero.spiegato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Da mezzanotte non si può più chiedere lacon le vecchie regole. Da oggi si diventa cittadini se si hanno fino ai nonni cittadini italiani». Tajani ha ribadito che il principio dello ius sanguinis sarà mantenuto, ma saranno introdotti criteri stringenti per contrastare fenomeni di abuso o «commercializzazione» dei passaporti italiani.Chela seconda fase della riformaIlche solo chi ha un genitore o un nonno nato in Italia potràlaautomaticamente, limitando così la trasmissione dellaalle sole prime due generazioni.