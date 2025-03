Come in Breaking Bad | lo studente di Novara che cuoceva metanfetamina in casa

Leggi su Open.online

Manca solo il professore. La polizia diha arrestato unouniversitario di 22 anni per produzione di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, che aveva una passione per la chimicauno dei protagonisti diBad, ha allestito inun laboratorio clandestino per la produzione die altre droghe sintetiche. Il piano terra dello stabile era diventato un apparato di distillazione. La mansarda era destinata alla miscelazione e alla creazione dei composti chimici. La polizia ha avuto la certezza di quello che accadeva all’interno dellaquando ha notato che loapriva le finestre più volte al giorno per arieggiare i locali. Rilasciando nell’aria l’inconfondibile odore derivante dalla cottura dellainBadLo scorso 21 marzo, mentre lui era solo in, gli agenti sono entrati nell’abitazione.