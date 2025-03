Lanazione.it - Come cambia via Settevalli. Scatta la demolizione del Mercato ortofrutticolo

Per evitare ulteriori ritardi, il Comune ha deciso di demolire l’exdi via, con costi che saranno recuperati in un secondo momento e addebitati al proprietario dell’area. È quanto emerge dall’ultima determina dirigenziale in materia, relativa alla storica struttura mercatale chiusa negli anni ‘90. L’area da abbattere è pari a 730 i metri quadri di edifici, circa la metà dunque, su un totale di 1.500 metri quadri presenti in quello spazio. L’operazione, dal costo di 111mila euro, è stata inserita in una variante al urbanistica approvata dal Comune per evitare ritardi nella realizzazione della prima linea del Metrobus, la linea di mezzi pubblici da 18 metri che collegherà Castel del Piano a Fontivegge. L’abbattimento infatti spettava alla società proprietaria dell’ex, la Polis Fondi Immobiliari, prima di trasferire i terreni al Comune (area sulla quale è atteso successivamente l’arrivo del primo superEsselunga dell’Umbria).