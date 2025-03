Ultimouomo.com - Come arrivano le squadre alle ultime 9 partite di campionato

Marzo è quasi finito, l’ultima sosta per le Nazionali è ormaispe la Serie A sta per imboccare il suo rettilineo finale. E, nonostante manchino solo 9, quasi tutte le(potremmo dire almeno 17 su 20) sono ancora in ballo per qualcosa. Tra chi tenta un’ultima rincorsa e chi cerca di consolidare la propria posizione, ilci sta raccontando diverse storie. E,al solito, le statistiche possono aiutarci a leggerle meglio. Per capire chi si presenta più in forma ai blocchi di partenza di quest'ultimo tratto di, per esempio, possiamo dare una prima occhiata agli Expected Goals, raccolti ed elaborati per noi da Hudl StatsBomb. Gli xG sono i gol attesi, cioè il numero di gol che, in media, ci si aspetterebbe di fare o di subire al netto delle prestazioni individuali.