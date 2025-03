Ilgiorno.it - Coltellate alla moglie fuori da un supermercato a Seriate, Daniel Manda al magistrato: “Ho avuto un black-out fatemi rivedere i miei figli”

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, 28 marzo 2025 – Aveva sollecitato l’incontro con il pm titolare del fascicolo per poter spiegare, raccontare la sua versione dei fatti (davanti al gip Graziosi durante l’interrogatorio si era avvalso della facoltà di non rispondere)., 48 anni, origini romene, autotrasportatore, dal 6 gennaio è rinchiuso nel carcere di via Gleno per tentato omicidio e stalking, Quella mattina con un coltello da cucina colpì ripetutamente la, 39 anni, romena,da undi. Accoltellata dal marito aa salvata dai dipendenti e clienti del Lidl: “Siamo in tanti, non possiamo restare a guardare” Assistito dal suo difensore, avvocato Mele, il quarantottene ieri ha parlato davanti al sostituto, Emma Vittorio, per circa un’ora. “È apparso molto provato”, spiega l’avvocato.