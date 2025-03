Spazionapoli.it - Colpo da 20 milioni, il Napoli può pagare la clausola: i dettagli

Ilmette già nel mirino la prossima sessione di calciomercato: nel mirino un possibile, per cui è prevista unada ventidi euro.Grande attesa in casaper la prossima partita di campionato, in programma per domenica allo stadio Diego Armando Maradona. Contro il Milan, gli azzurri vogliono dare un segnale forte e chiaro per quanto concerne la lotta Scudetto, avvincente e sorprendente come non mai. L’Inter, ora, è a tre punti dai partenopei, ma non per questo gli uomini di Antonio Conte partono sconfitti in questa fase finale e decisiva per la Serie A.Tuttavia, i pensieri sono volti anche al futuro, visto che il traguardo minimo fissato all’inizio di questa stagione è difatti centrato, in attesa della certezza aritmetica (ossia il raggiungimento della qualificazione per la prossima edizione della UEFA Champions League).