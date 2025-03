Ilgiorno.it - Collegamento per Scarenna: "Resti chiuso"

CASLINO D’ERBA Una strada di cui non c’era per nulla bisogno, secondo il Circolo ambiente Ilaria Alpi, la- Caslino d’Erba chiusa quindici anni fa per pericolo frana e adesso in predicato di essere riaperta dalla Comunità montana del Triangolo Lariano utilizzando un contributo da oltre un milione di euro messo a disposizione dalla Regione. Sul progetto che prevede la costruzione di un vallo e di protezioni, per separare la strada dalla parte di roccia nel tratto più a rischio, c’è già l’assenso delle amministrazioni comunali di Caslino d’Erba e di Asso. "Avremmo preferito che l’area venisse rinaturalizzata, come è di fatto già avvenuto in questi 15 anni - spiega Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ilaria Alpi - Un periodo in cui, grazie all’assenza delle auto, la piana diha guadagnato un maggiore valore naturalistico, costituendo un’importante area verde compresa tra le pendici della montagna e la riva del fiume Lambro.