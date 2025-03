Metropolitanmagazine.it - Coldplay e Stromae pubblicheranno una versione estesa di “Ma Meilleure Ennemie”

uniranno presto le forze per un progetto molto speciale: Chris Martin e soci collaboreranno a unadi Ma, il brano realizzato dal cantautore belga per la serie d’animazione Arcane. La canzone è stata scritta e registrata insieme a Pomme per il prodotto Netflix che si collega all’universo di League of Legends. Ha avuto un enorme successo in termini di streaming, così come il videoclip con protagonisti i personaggi della serie. Il singolo uscirà il prossimo 4 aprile e segnerà la conclusione della seconda e ultima stagione.torna a fare musica con idopo lo stop nel 2023Maha segnato il ritorno sul mercato discografico di, pseudonimo di Paul Van Haver, dopo che, nel due anni fa, aveva annunciato una pausa per problemi di salute mentale.