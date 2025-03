Lanotiziagiornale.it - “Col nuovo decreto Albania dimostrano di essere dilettanti allo sbaraglio”. Parla Colucci (M5S): “Spendono un miliardo per 140 posti”

“Sono!”. Non usa mezzi termini Alfonso, capogruppo M5s in commissione Affari Costituzionali alla Camera, per commentare illegge. Per l’onorevole, infatti, la norma pone problemi di merito e di tenuta costituzionale.Onorevole, come giudica la “seconda vita” donata dal governo ai due centri albanesi?Quando uno sbaglia si dovrebbe fermare, e invece. Se avevamo bisogno di una certificazione che il progettoera un fallimento, oggi le parole del ministro Matteo Piantedosi ce la danno ufficialmente. In virtù del protocollo sottoscritto con Tirana, i migranti non dovevano entrare in Italia e doveva esserci un effetto di deterrenza. Ora invece cambia tutto, perché i migranti devono prima arrivare in Italia, poi, sempre a spese degli italiani,portati inper poiriportati in Italia dall’e quindirimpatriati.