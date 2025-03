Biccy.it - Clizia risponde a Sarcina dopo la denuncia: “Senso di vergogna”

Leggi su Biccy.it

Incorvaia ha deciso dire via social a Francesco, il padre di sua figlia, che qualche giorno fa l’hata con l’accusa di esporre la minore sui social contro il suo con.“Sono una persona che ama profondamente sua figlia” – Ha scrittoIncorvaia su Instagram – “E so che, nonostante la fine di un matrimonio, lei è una bambina meravigliosa, serena, risolta, felice. Provo undidavanti a chi, pur di colpire l’altro genitore, non riflette sul danno che potrà provocare a un figlio che un giorno leggerà tutto questo“.L’influencer ha poi aggiunto: “Le parole restano, e feriscono più dei fatti. Se io, fino ad oggi, ho taciuto e ho omesso l’impossibile, l’ho fatto solo per proteggere mia figlia. Per evitarle di finire in un vortice mediatico, per non farle leggere certe cose sui giornali o sentirle nei talk show.