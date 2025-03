Davidemaggio.it - Clizia Incorvaia risponde stizzita a Francesco Sarcina che l’ha denunciata

Leggi su Davidemaggio.it

Dopo giorni di silenzio,ha deciso dire via social all’ex marito, cheper violazione della privacy della loro bambina di 9 anni, di cui – secondo l’accusa – sfrutterebbe l’immagine, senza il consenso del cantante, per fare soldi.Sono una persona che ama profondamente sua figlia. E so che, nonostante la fine di un matrimonio, lei è una bambina meravigliosa, serena, risolta, feliceha esordito lasu Instagram, prima di iniziare a prendere le distanze dalle accuse dell’ex marito:Provo un senso di vergogna davanti a chi, pur di colpire l’altro genitore, non riflette sul danno che potrà provocare a un figlio che un giorno leggerà tutto questo. Le parole restano, e feriscono più dei fatti.Oltre a sostenere che “fino ad oggi, ho taciuto e ho omesso l’impossibile” soltanto per “proteggere mia figlia .