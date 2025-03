Dilei.it - Clizia Incorvaia replica all’ex Francesco Sarcina: “Finora ho taciuto l’impossibile”

Si sono amati, si sono sposati ma – come accade spesso – l’amore è finito da tempo.sono però genitori di Nina, che stanno crescendo insieme nonostante siano divisi ormai da anni, e che oggi fa anche parte della nuova famiglia che la madre ha costruito con il secondo marito Paolo Ciavarro e con il suo fratellino Gabriele, nato a febbraio 2022. I loro rapporti sono però tutt’altro che distesi, tanto che il leader de Le Vibrazioni è perfino arrivato a denunciarla perché convinto che stia sfruttando la loro figlia per guadagnare con la sua attività di influencer su Instagram. Laè arrivata a distanza di qualche ora dalla notizia e, nel testo comparso sui suoi social,non lo chiama mai per nome.Ladialle accuse di“Sono una persona che ama profondamente sua figlia.