Nerdpool.it - CLIFFHANGER Live: parliamo di “Avengers: Doomsday” e dell’annuncio evento!

Leggi su Nerdpool.it

Ieri sera, durante la prima puntata di di, il nuovo talk in diretta sui canali della NerdPool TV abbiamo parlato die del mega annuncio del cast fatto nella giornata di mercoledì.Nel corso della, alla quale hanno partecipato Aiman, Ezio, Giacomo e Valerio abbiamo discusso del cast annunciato, degli assenti, dei villain e del MCU in generale. Non sono mancati momenti divertenti, piccoli momenti di polemica e tanti spunti di discussione per le prossime puntate.Dopotutto, come potrebbe non essere così dato il nome, la fine di ogni puntata è solo l’inizio di qualcosa di più grande.Riguarda o recupera ladi– Puntata 1 su YouTube:Seguici per non perdere i prossimi episodi diYouTube: https://www.youtube.